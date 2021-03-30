Поход в баню закончился для двух жителей Удмуртии смертью

Ижевск, 30 марта. Двое мужчин в Удмуртии пошли в баню мыться и умерли. СК проводит проверку.

Погибшими оказались 41-летний и 49-летний жители села Люк Завьяловского района. По предварительной версии, они отравились угарным газом. Их тела обнаружили на следующий день.

Перед тем, как пойти в парилку, мужчины в компании местных жителей распивали алкоголь. Не успев протрезветь, они отправились в баню. Тела мужчин обнаружили утром собутыльники.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они допрашивают очевидцев. Назначены медэкспертизы, которые выявят точную причину гибели горожан.

Трое мужчин погибли ночью при пожаре в частном доме в селе Шарчино Сузунского района, сообщал ФАН. Они отравились продуктами горения.