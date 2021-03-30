Авиакомпания Finnair анонсировала возобновление полетов из Хельсинки в Москву

Хельсинки, 30 марта. Государственный авиаперевозчик Финляндии Finnair возобновляет полеты в российскую столицу со 2 апреля.

Самолеты авиакомпании будут курсировать из Хельсинки в Москву и в обратном направлении. Finnair не летала в Россию с марта прошлого года. Иностранцы, пребывающие в Финляндию, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Посетить Хельсинки или какой-либо другой финский город могут далеко не все выходцы из-за рубежа. Границы этой страны для представителей многих стран пока закрыты. Финляндия рассчитывает начать пускать всех россиян, когда большая часть населения РФ пройдет вакцинацию от коронавируса.