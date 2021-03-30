Киев, 30 марта. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Украине отказаться от контроля за внутренними ценами на газ.

В организации знают, что множество людей на Украине ощущают сильный рост тарифных цен. Совокупный долг по коммунальным услугам, который не уплатили жители страны, приближается к рекордному. Однако глава представительства МВФ Йоста Люнгман дает совет правительству не брать цены под контроль.

«Существует — и будет существовать — значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства — идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета», — говорит он.

По мнению представителя валютного фонда, контроль цен приводит к коррупции, злоупотреблению ресурсами и препятствует внедрению программ энергоэффективности.

Киев много раз шел на поводу у МВФ в надежде получить денежную помощь. Ряд экспертов полагает, что Украина находится под внешним управлением, а президент Владимир Зеленский фактически продал собственный народ в рабство.