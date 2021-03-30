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МВФ посоветовал Киеву не сдерживать рост тарифов

МВФ посоветовал Киеву не сдерживать рост тарифов

Киев, 30 марта. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Украине отказаться от контроля за внутренними ценами на газ.

В организации знают, что множество людей на Украине ощущают сильный рост тарифных цен. Совокупный долг по коммунальным услугам, который не уплатили жители страны, приближается к рекордному. Однако глава представительства МВФ Йоста Люнгман дает совет правительству не брать цены под контроль.

«Существует — и будет существовать значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства — идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета», — говорит он.

По мнению представителя валютного фонда, контроль цен приводит к коррупции, злоупотреблению ресурсами и препятствует внедрению программ энергоэффективности.

Киев много раз шел на поводу у МВФ в надежде получить денежную помощь. Ряд экспертов полагает, что Украина находится под внешним управлением, а президент Владимир Зеленский фактически продал собственный народ в рабство.

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