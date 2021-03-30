Экс-сотрудник полиции Захарченко не признался в получении взяток

Москва, 30 марта. Бывший сотрудник полиции Дмитрий Захарченко отказался признаться в получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Об этом он заявил в зале Пресненского районного суда города Москвы.

Пресненский суд 30 марта приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Захарченко. Истец в ходе заседания отметил, что не понял, за какие именно деяния должен понести ответственность.

«Я буду доказывать свою невиновность по всем вменяемым мне статьям», — сказал экс-сотрудник полиции.

Следственный комитет РФ установил, что Захарченко в период с 2007 по 2016 год систематически получал взятки от организованной группы.

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