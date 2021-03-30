Газзаев подчеркнул важность межнациональной политики в России словами Гамзатова

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев процитировал Расула Гамзатова, выступая на Совете по межнациональным отношениям при президенте РФ. Так он проиллюстрировал значимость работы по сохранению и укреплению межнационального мира и согласия в России.

Политик обратился к следующим словам знаменитого поэта: «В Дагестане я аварец, в Москве — дагестанец, а за границей я — русский». По словам Газзаева, это и есть связующий элемент национально-культурной, а значит, и гражданской идентичности России.

Депутат отметил, что для такой многонациональной страны, как Россия, вопросы реализации государственной национальной политики прочно стоят в одном ряду со стратегическими вопросами обороноспособности и национальной безопасности государства.

Валерий Газзаев перечислил основные направления государственной национальной политики. Во-первых, это закрепление в законодательстве конституционных норм о патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, а также об обеспечении гарантий прав коренных малочисленных народов.

Другим приоритетом работы, по словам политика, является нормативное обеспечение реализации языковой политики.

«До конца текущей сессии Госдума планирует принять в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О языках народов Российской Федерации», — заявил Газзаев. — Цель законопроекта — создать все необходимые условия для дальнейшего сохранения и развития родных языков и создания нового поколения учебников по родным языкам».

Депутат выделил работу и по совершенствованию законодательства о национально-культурных автономиях. Газзаев сообщил, что уже в ближайшее время будут подведены ее итоги.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей также обратил внимание на важность воспитания молодого поколения.

«Мы должны передать нашим детям, внукам, правнукам здоровые и традиционные для нашей страны представления о семье, традициях, богатейшей многовековой истории государства, о героизме многонационального народа и любви к своему Отечеству, — выразил уверенность Газзаев. — А разложению моральной и духовной культуры необходимо жестко противостоять».

Политик заявил, что в настоящее время российской молодежи с усердием пытаются навязать новых кумиров и чуждые идеологию и ценности.

«Провокаторы, иначе их не назовешь, понимают, что обмануть поколения российских граждан, заставших 1990-е, им не удастся», — обратил внимание парламентарий.

В заключение Газзаев подчеркнул, что в нынешних условиях трудно переоценить значимость работы по сохранению и укреплению межнационального мира и согласия, а также гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

«Особенно это актуально сегодня, когда в мире неспокойно, а все страны включились в борьбу с пандемией, ее социальными и экономическими последствиями, — констатировал депутат. — В период пандемии мы увидели большое число молодежных, волонтерских и благотворительных организаций, и прочувствовали, что мы являемся единым, сильным и многонациональным народом».

Ранее Валерий Газзаев рассказал о планах совершенствования национальной политики.