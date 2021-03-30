Принципиальная позиция СССР привела мир к непринятию фашизма и нацизма

Москва, 30 марта. Отрицательное отношение к фашизму и расизму сложилось благодаря позиции СССР. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат выступает в Совфеде РФ на круглом столе «Информационная политика России и защита исторической правды». Во время мероприятия обсуждался вопрос фашизма и нацизма. В частности, говорилось о том, как мировое сообщество относится к этим определениям.

Захарова отметила, что без позиции СССР глобального отрицания фашизма и нацизма сейчас не было бы.

«Обличение расизма и неприятие его во всем масштабе стало возможным, исходя из принципиального отношения Советского Союза», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что американские СМИ ставят СССР в пример современному Западу. Страны западного мира все чаще пользуются идеями плановой экономики, выдвинутыми главами Советского Союза.