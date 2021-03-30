ГИБДД опубликовала разъяснения о внесении изменений в конструкцию автомобиля

Москва, 30 марта. Госавтоинспекция разъяснила автолюбителям правила внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Изменять конструкцию автомобиля можно только в соответствии с требованиями Таможенного союза и при соблюдении ряда условий. Они должны быть прописаны в «Одобрении типа транспортного средства» (ОТТС).

На элемент дополнительной конструкции должен быть документ из аккредитованной испытательной лаборатории. Вопрос касается установки колес большего диаметра, багажника на крышу или лебедки. Крепление легкосъемного багажника не требует специальных разрешений, пояснили в ГИБДД. Оборудование автомобиля прицепом, если это не предусмотрено ОТТС, считается незаконным.

Оформить покупку-продажу автомобиля с 1 мая в России можно будет онлайн. Для этого на портале «Госуслуги» появится необходимый функционал. В Минцифры считают, что это поможет избежать начисления штрафов предыдущему владельцу и затруднит сделки перекупщикам.