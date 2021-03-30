Жданов использует арест отца для торга с западными партнерами ФБК

Юрист Виталий Серуканов считает, что директор ФБК (признан иностранным агентом) Иван Жданов знал о проблемах отца с законом и теперь попытается использовать ситуацию с его арестом в качестве повода для торга с европейскими партнерами.

Позиция Жданова в сложившихся обстоятельствах является абсолютной подменой понятий. Такое мнение Серуканов высказал в беседе с ФАН, комментируя попытки сторонников Алексея Навального убедить общественность в невиновности отца Ивана Жданова и в давлении со стороны властей на родственников представителей оппозиции.

Эксперт напомнил, что Юрий Жданов еще с 2010 года фигурировал как участник уголовных дел, до активного начала политической карьеры сына. Серуканов объяснил, что соратник Навального ведет себя так умышленно, пытаясь в очередной раз разжалобить те европейские кабинеты, вокруг которых он последние месяцы так унизительно бегает и пытается выбивать себе индульгенции уже на новую европейскую жизнь.

«Иван Жданов знал о проблемах отца, знал еще до начала своей политической карьеры, и просто сейчас ловко их использует, чтобы в очередной раз вызвать к себе жалость, что, мол, бедные, несчастные оппозиционеры, все их гоняют и так далее. Но давайте здраво посмотрим на ситуацию. Ладно, сами сотрудники ФБК вдруг с чего-то, с какого-то перепугу посчитали, что у них есть абсолютная индульгенция при совершении любых преступлений. Но неужели эта индульгенция носит неограниченный характер? Неужели она распространяется на членов их семей, на их друзей, на друзей их друзей, на «сыновей маминой подруги»? Просто нет слов вообще. То есть неужели, если ты оппозиционер, тебе закон не писан?» — удивляется Серуканов.

По его мнению, такие люди, как Иван Жданов, дискредитируют само слово «оппозиция» и придают ему совершенно коррупционный, низменный оттенок. Серуканов согласился, что сын за отца не отвечает, а отец не отвечает за сына, и в этом Жданов прав. Но в таком случае возникает закономерный вопрос к директору ФБК: зачем он так активно втягивает эту ситуацию в политическое поле?

Эксперт считает Ивана Жданова, руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова мелкими жуликами, чья повестка постепенно иссякает. У них остается все меньше возможностей для провокаций в России, и поэтому им нужен сейчас хоть какой-то повод, чтобы заявить о себе и рассказать своим европейским кураторам, что якобы «творится» в стране, какие они «значимые и популярные», что даже их родственников привлекают к ответственности за коррупцию.

«Европейцы же не будут вдаваться в детали. Там никому не нужны эти детали, никому не нужно разбираться в истине. Людям нужны заголовки и поводы ввести против России санкции. Знаете, я вообще не удивлюсь, как бы это сейчас ни звучало юмористично, если из-за отца Жданова против России могут ввести какие-то очередные санкции. Вообще не удивлюсь, если [госсекретарь США Энтони] Блинкен следит за тем, как в Москве задерживают муниципальных депутатов. Ну это смешно», — заключил Серуканов.

Члены команды Алексея Навального неоднократно искажали реальную картину происходящего в России, представляя события перед своими западными спонсорами с выгодной для них стороны. В частности, они составляли «липовые отчеты» о незаконных массовых акциях. Ранее Серуканов рассказывал, как работает этот механизм. По его словам, соратники оппозиционера просто не в состоянии сделать то, чего от них ожидают за границей, и поэтому вынуждены выкручиваться и что-то придумывать, чтобы сфабриковать отчеты, которые в итоге попадут кураторам ФБК на Западе.