Юрист призвал не взыскивать с льготников лишние начисления на ЖКУ

Государство не должно требовать вернуть субсидии, выданные льготникам на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Если по закону человек не имеет права на получение субсидий, но получил ее случайно, то, безусловно, он должен ее вернуть. Но с точки зрения социальной политики, в законодательстве есть такое правило: если гражданину начислили лишнюю зарплату, то через два месяца ее нельзя вернуть. То есть работодатель ошибся, работник деньги потратил. Законным образом вернуть зарплату нельзя, потому что это ошибка работодателя», — пояснил Крохин.

Юрист считает, что принцип подобного рода нужно вводить и в случае выплат субсидий, поскольку автоматический механизм выплат вводился в том числе и как поддержка граждан. Кронин считает, что не произойдет ничего страшного, если из-за ошибки госорганов люди получили немного больше материальной поддержки.

Получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которым из-за автоматического продления сроков получения поддержки были начислены лишние средства, должны будут их вернуть. Право на получение субсидии имеют люди, у которых ежемесячно на квартплату уходит больше определенной доли дохода. Некоторые из них получили лишние начисления, так как во время эпидемии COVID-19 продление субсидий происходило автоматически, без предоставления документов, подтверждающих право на льготы.

«Я считаю, что не нужно их взыскивать, тем более это были целевые средства, их на водку или сигареты не потратишь. Они идут на оплату ЖКУ напрямую», — прокомментировал Крохин.

Ранее в материале ФАН сенатор от Курской области Валерий Рязанский призвал не бояться отмены льготных выплат.