МОК представил официальный логотип ОИ-2026

Рим, 30 марта. Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) показала официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года.

Фотография официальной эмблемы Олимпиады 2026 года была размещена пресс-службой МОК в Instagram-аккаунте. Логотип Futura представляет собой стилизованное изображение числа 26, которое выполнено в сером цвете.

За эту эмблему проголосовали 74% респондентов. В опросе поучаствовали 871 566 человек. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 26 февраля.