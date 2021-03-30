Участница группы Asti поставила под угрозу срыва съемки шоу «Орел и решка»

Сан-Хосе, 30 марта. Новыми звездными ведущими тревел-шоу «Орел и решка» стали участники популярного дуэта Artik & Asti. Для солистки группы съемки оказались большим испытанием из-за гидрофобии.

Артисты отправились в новом выпуске шоу в увлекательное путешествие по Коста-Рике. Как и полагается сначала они подбросили монетку, решая кому достанется заветная «золотая карта». Удача улыбнулась солистке группы Анне, известной под псевдонимом Asti. Она решила не упускать шанс и попробовать главное морское развлечение — дайвинг.

По словам Asti, она страдает гидрофобией, но давно хочет побороть свой страх. Поначалу девушка выглядела очень уверенной, однако уже через несколько минут после погружения в воду у певицы началась истерика. Съемочная группа не смогла успокоить звезду, поэтому съемку сюжета пришлось остановить.

«Ребят, я не капризничаю. Я реально до жути боюсь глубины. Как-то в детстве я плавала с подругой и, возвращаясь к берегу, думала, что уже смогу достать ногами до дна, но его не оказалось. Я просто пошла под воду! Было неглубоко, но я наглоталась столько воды, что чуть не захлебнулась!»— объяснила Asti.

Позже певица рассказала, что безумно переживает, ведь не смогла показать зрителям красоты подводного мира. Фобия звезды оказалась намного сильнее, чем она думала. По словам Asti, она уже не мечтает справиться со страхом и вновь погрузиться под воду.

В этом году шоу «Орел и решка» исполняется 10 лет, поэтому каждый выпуск ведут разные звезды шоу-бизнеса. В одной из серий в путешествие отправились Вера Брежнева и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.