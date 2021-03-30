Убившую собственных детей москвичку признали больной параноидальной шизофренией

Москва, 30 марта. Московские следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей на северо-востоке столицы. Как стало известно ФАН, женщина, подозреваемая в убийстве собственных детей, оказалась психически нездоровым человеком.

Трагический инцидент произошел 17 ноября 2020 года в квартире одного из домов на северо-востоке Москвы. 25-летняя женщина задушила двух своих детей пяти и трех лет.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух малолетних». В ходе расследования уголовного дела женщине провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, из заключения которой следует, что она не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими из-за психического расстройства», — рассказала ФАН старший помощник ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

На следствии женщина полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления.

«Раньше женщина никогда не состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Однако следователи сразу заподозрили что-то неладное. Они назначили специальную экспертизу, которая установила, что подозреваемая в убийстве больна параноидальной шизофренией, которая до трагического инцидента никак не проявлялась», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Скорее всего, женщина избежит уголовной ответственности за совершенное преступление. К ней, судя по судебной практике, могут быть применены меры принудительного медицинского характера.