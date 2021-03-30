Правнуки Елизаветы II пошли по стопам королевы

Лондон, 30 марта. Дети британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон пошли по стопам знаменитой прабабушки Елизаветы II и активно осваивают верховую езду.

Королева Великобритании с юных лет интересовалась лошадьми и занималась верховой ездой. Этому увлечению она верна многие десятилетия.

Правнуки Елизаветы II — семилетний принц Джордж, его пятилетняя сестра Шарлотта и двухлетний брат Луи — при помощи родителей придумали, как впечатлить королеву при личной встрече. Они хотят продемонстрировать, каких успехов добились, упражняясь на собственных пони в период пандемии.

Из-за распространения коронавирусной инфекции детям принца Уильяма приходится общаться с прабабушкой по видеосвязи. Еще в самом начале пандемии королева переехала в Виндзорский дворец, а ее юные наследники оказались в Норфолке, передает The Times.

В королевской семье при этом все еще не утих скандал, разгоревшийся из-за интервью брата принца Уильяма — Гарри. Герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл подняли в разговоре с телеведущей Опрой Уинфри такие непростые темы, как давление СМИ и расизм. Миддлтон теперь всеми силами старается оградить маленьких детей от семейной драмы.