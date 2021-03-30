Хаменеи объявил праздничное помилование заключенных в Иране

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи распорядился помиловать или смягчить приговоры большой группе заключенных. Изменение меры пресечения коснулось 1849 человек.

Поводом для пересмотра наказания стало письмо главы судебной власти Ирана Ибрагима Раиси. Он поинтересовался у Высшего руководителя государства, что делать с заключенными и какое мнение по этому поводу у соответствующих органов, имеющих право на помилование.

Iran pardons or cuts sentences of hundreds of prisonershttps://t.co/FeLVEW6wey pic.twitter.com/3dKAlCXFBK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 29, 2021

Великий аятолла Хаменеи принял решение о помиловании в преддверии важного для шиитов события — дня рождения имама Махди (последнего преемника пророка Мухаммеда), а также в связи с предстоящим празднованием Дня республики.

Под распоряжение о смягчении приговора попали люди, признанные виновными в судах общей юрисдикции и трибуналах Исламской революции, судебной организации Вооруженных сил и государственной структуры дискреционных наказаний.

Среди тех, кого приказали освободить, есть заключенные, осужденные после протестов 2019 года, когда резкое повышение цен на топливо вызвало волну демонстраций по всей стране. Во время беспорядков тогда были разграблены около сотни банков, магазинов и иных учреждений. Таких заключенных в списке главы судебной власти республики насчитывается не менее 100.

День рождения имама Махди состоится 28 марта (15-й день лунного календарного месяца Шаабан). Он пользуется особым уважением среди мусульман-шиитов, которые верят, что однажды преемник пророка Мухаммеда вновь появится на земле по божественному указу, чтобы победить Даджжаля (исламского Антихриста) и избавить мир от несправедливости и других проявлений зла.

Между тем 1 апреля в стране будет отмечаться 42-я годовщина референдума, на котором граждане проголосовали за создание Исламской Республики Иран.

В 2021 году Хаменеи уже объявлял о распоряжении освободить или смягчить наказания для заключенных в честь 42-й годовщины Исламской революции. Тогда иранские власти провели амнистию для 3840 человек.

Иранское руководство неоднократно провозглашало амнистию по случаю религиозных или национальных праздников. Согласно конституции страны, духовный лидер может объявить помилование для заключенных по рекомендации председателя Верховного суда. Помилования заключенных иногда происходит несколько раз за год. В 2020 году в честь Навруза (исламского Нового года) состоялась одна из крупнейших единовременных амнистий за последние годы — тогда Хаменеи распорядился освободить около 10 тыс. заключенных.