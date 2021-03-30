УАЗ «Патриот» покоряет рынок Чили

Сантьяго, 30 марта. УАЗ продолжает экспансию на автомобильный рынок Южной Америки и объявил о старте продаж «Патриота» с автоматической коробкой передач в Чили. Об этом пресс-служба завода сообщила в своем Instagram.

«Новая для региона модификация прошла все необходимые сертификационные процедуры и получила одобрение для реализации на территории республики», — отмечается в сообщении российской компании.

В «Патриоте» для Чили нет каких-либо конструктивных изменений. Машина не отличается от российского аналога. Для чилийских автолюбителей УАЗ предлагает автомобиль с мощностью в 149,6 лошадиных сил и шестидиапазонной коробкой передач PUNCH Powerglide. На выбор — комплектации Комфорт Автомат (есть передние подушки безопасности, сиденья с подогревом) и Люкс Премиум Автомат с камерой заднего вида, круиз-контролем и стартовой помощью на подъеме.

Чили оценивает емкость рынка для «Патриота» на начальном этапе в 200 машин в год. Чилийские автолюбители уже сейчас могут выбирать, помимо этой модели, УАЗ «Хантер», «Профи». До конца текущего года в Чили будут работать пять дилерских центров Ульяновского автомобильного завода. В скором времени планируется открытие и официального дилерского центра в Перу.

В прошлом году УАЗ начал поставки медицинской версии «Патриота» в Латинскую Америку. Первым покупателем такого авто стала Боливия.

Первые поставки российских внедорожников в регион начались в 2005 году.