Внучка Пугачевой повеселилась на съемках «Маски» с Филиппом Киркоровым

Москва, 30 марта. Внучка певицы Аллы Пугачевой Клавдия побывала на съемках шоу «Маска», коллегию жюри которого возглавляет исполнитель Филипп Киркоров.

Бывший муж Пугачевой часто берет на съемки своих детей Мартина-Кристина и Аллу-Викторию, которые с удовольствием следят за выступлениями участников. Теперь на площадке побывала и внучка Примадонны, которой 30 марта исполнилось девять лет.

Дочь певицы Кристины Орбакайте повеселилась на съемках передачи, а также попозировала с Киркоровым и наследниками другого члена жюри — шоумена Александра Реввы. Кадры опубликовала в Instagram его супруга Анжелика.

«Сегодня папа рядом, Филипп с конфетами и подарками, любимые персонажи, интриги и голосования… И все это с друзьями!!!» — описала она прошедший вечер.

Дочь Киркорова является ярой поклонницей Единорога — одного из персонажей шоу. Это обстоятельство спровоцировало в Сети горячие споры. В недавнем выпуске из-за решения короля эстрады проект покинуло Солнце, хотя мог «вылететь» и любимый сказочный герой Аллы-Виктории. Зрители тут же обвинили певца в потакании девочке.