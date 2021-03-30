Армия Судана отразила нападение Эфиопии на приграничные территории

Хартум, 30 марта. Вооруженные силы Судана остановили атаку эфиопских бойцов, которые пытались размыть границы государств.

Порядка 200 африканцев проникли в штаты Гедареф и Сеннар, чтобы изменить расположение приграничных знаков, разделяющих страны. Однако посягательство на территориальную целостность республики пресекли местные военнослужащие.

Объединенная армия Судана на протяжении четырех часов вела бой с иностранцами. Столкновение произошло на границе между провинциями в природном заповеднике Диндер.

В результате атаки погибло несколько человек. Силы Эфиопии не смогли оказать должного сопротивления, поэтому оставили свои позиции и скрылись в неизвестном направлении.

Отсутствие консенсуса по расположению разграничительной линии между двумя странами провоцирует конфликты между Хартумом и Аддис-Абебой. В приграничных районах регулярно происходят вооруженные столкновения и нападения на мирных жителей.

Одним из главных споров между державами является принадлежность местности Аль-Фашага. Судан начал патрулировать территории, однако соседняя республика не готова отказаться от использования плодородных земель.