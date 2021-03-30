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Судан

Армия Судана отразила нападение Эфиопии на приграничные территории

Армия Судана отразила нападение Эфиопии на приграничные территории

Хартум, 30 марта. Вооруженные силы Судана остановили атаку эфиопских бойцов, которые пытались размыть границы государств.

Порядка 200 африканцев проникли в штаты Гедареф и Сеннар, чтобы изменить расположение приграничных знаков, разделяющих страны. Однако посягательство на территориальную целостность республики пресекли местные военнослужащие.

Объединенная армия Судана на протяжении четырех часов вела бой с иностранцами. Столкновение произошло на границе между провинциями в природном заповеднике Диндер.

В результате атаки погибло несколько человек. Силы Эфиопии не смогли оказать должного сопротивления, поэтому оставили свои позиции и скрылись в неизвестном направлении.

Отсутствие консенсуса по расположению разграничительной линии между двумя странами провоцирует конфликты между Хартумом и Аддис-Абебой. В приграничных районах регулярно происходят вооруженные столкновения и нападения на мирных жителей.

Одним из главных споров между державами является принадлежность местности Аль-Фашага. Судан начал патрулировать территории, однако соседняя республика не готова отказаться от использования плодородных земель.

Армия Судана отразила нападение Эфиопии на приграничные территории

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