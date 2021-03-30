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Ливия

Ливия получит 340 тысяч доз опасной вакцины AstraZeneca

Ливия получит 340 тысяч доз опасной вакцины AstraZeneca

Партия отвергнутой европейцами вакцины от коронавируса AstraZeneca поступит в Ливию в следующем месяце.

Передачу лекарственных средств анонсировал глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар. По его словам, в апреле в страну прибудет 340 тыс. доз препарата, который производит англо-шведская фармацевтическая компания.

Однако европейские ученые доказали связь прививки с последующим возникновением тромбозов. Италия, Исландия, Дания и другие государства запретили ее после зарегистрированных летальных случаев.

Несмотря на это, программа COVAX по справедливому распределению вакцин в мире продолжает поставлять AstraZeneca в развивающиеся страны. Уже доставлена крупная партия лекарства в Судан — 1,4 млн доз.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему в Ливии приняли сомнительный препарат.

Ливия получит 340 тысяч доз опасной вакцины AstraZeneca

Опасное лекарство

Инициатива по снабжению бедных государств вакциной от коронавируса принадлежит Всемирной организации здравоохранения. COVAX направлен на поставку лекарственных средств в страны, которые не могут самостоятельно заключить соглашение по предварительной закупке.

Основным препаратом программы выступает AstraZeneca, который сменил название на Vaxzevria. Вокруг вещества разгорелся скандал, так как оно вызвало закупорку кровеносных сосудов — тромбоэмболию.

Ливия получит 340 тысяч доз опасной вакцины AstraZeneca

Случаи смертей зарегистрировали на Украине, в Дании, Швеции и других странах. Это спровоцировало падение уровня доверия среди европейцев — более половины жителей Германии перестали считать прививку безопасной.

Однако представители ООН не признали связь тромбоэмболии с введением препарата AstraZeneca. По мнению организации, значительную опасность представляют не побочные действия, а отсутствие вакцины в большинстве стран.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что политические лидеры ежедневно звонят ему с требованием доставить лекарство в развивающиеся государства. Но экспертное сообщество считает, что организация просто пытается избавиться от сомнительного вещества, которое забраковали в Европе. Так, следующая поставка AstraZeneca планируется на территорию североафриканской страны.

Ливия получит 340 тысяч доз опасной вакцины AstraZeneca

Вакцина в Ливии

Глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар заявил, что COVAX доставит первую партию в размере 96 тыс. доз в ближайшее время. Однако, по его словам, в государство необходимо завести порядка 3 млн единиц, чтобы помочь всем нуждающимся.

Представитель ведомства раскритиковал обвинения международного сообщества в адрес вакцины, которую предлагает программа. Он заявил, что ситуация с распространением коронавируса требует срочных мер реагирования.

«Всемирная организация здравоохранения еще не выпустила техническое заявление для прекращения вакцинации», — утверждает Наджар.

Специалист сказал, что сейчас в Ливии нет возможности для использования альтернативной вакцины. При этом он упомянул, что правительство прилагает усилия для одобрения китайского препарата Sinopharm на территории страны.

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