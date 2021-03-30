Ливия получит 340 тысяч доз опасной вакцины AstraZeneca

Партия отвергнутой европейцами вакцины от коронавируса AstraZeneca поступит в Ливию в следующем месяце.

Передачу лекарственных средств анонсировал глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар. По его словам, в апреле в страну прибудет 340 тыс. доз препарата, который производит англо-шведская фармацевтическая компания.

Однако европейские ученые доказали связь прививки с последующим возникновением тромбозов. Италия, Исландия, Дания и другие государства запретили ее после зарегистрированных летальных случаев.

Несмотря на это, программа COVAX по справедливому распределению вакцин в мире продолжает поставлять AstraZeneca в развивающиеся страны. Уже доставлена крупная партия лекарства в Судан — 1,4 млн доз.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему в Ливии приняли сомнительный препарат.

Опасное лекарство

Инициатива по снабжению бедных государств вакциной от коронавируса принадлежит Всемирной организации здравоохранения. COVAX направлен на поставку лекарственных средств в страны, которые не могут самостоятельно заключить соглашение по предварительной закупке.

Основным препаратом программы выступает AstraZeneca, который сменил название на Vaxzevria. Вокруг вещества разгорелся скандал, так как оно вызвало закупорку кровеносных сосудов — тромбоэмболию.

Случаи смертей зарегистрировали на Украине, в Дании, Швеции и других странах. Это спровоцировало падение уровня доверия среди европейцев — более половины жителей Германии перестали считать прививку безопасной.

Однако представители ООН не признали связь тромбоэмболии с введением препарата AstraZeneca. По мнению организации, значительную опасность представляют не побочные действия, а отсутствие вакцины в большинстве стран.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что политические лидеры ежедневно звонят ему с требованием доставить лекарство в развивающиеся государства. Но экспертное сообщество считает, что организация просто пытается избавиться от сомнительного вещества, которое забраковали в Европе. Так, следующая поставка AstraZeneca планируется на территорию североафриканской страны.

Вакцина в Ливии

Глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар заявил, что COVAX доставит первую партию в размере 96 тыс. доз в ближайшее время. Однако, по его словам, в государство необходимо завести порядка 3 млн единиц, чтобы помочь всем нуждающимся.

Представитель ведомства раскритиковал обвинения международного сообщества в адрес вакцины, которую предлагает программа. Он заявил, что ситуация с распространением коронавируса требует срочных мер реагирования.

«Всемирная организация здравоохранения еще не выпустила техническое заявление для прекращения вакцинации», — утверждает Наджар.

Специалист сказал, что сейчас в Ливии нет возможности для использования альтернативной вакцины. При этом он упомянул, что правительство прилагает усилия для одобрения китайского препарата Sinopharm на территории страны.