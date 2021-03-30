Норвегия планирует устроить охоту на российские АПЛ при помощи подлодок из Германии

Москва, 30 марта. Норвегия планирует обновить свой парк подводных лодок для противостояния с Россией, пишут СМИ.

Антироссийская политика давно стала основным курсом норвежского правительства, которое регулярно заявляет о «российской угрозе» и проводит военные учения совместно с американскими бомбардировщиками, пишут авторы издания «Взгляд». Тем не менее наиболее серьезными являются планы Осло по модернизации своего подводного флота.

Какие-либо гипотетические проблемы, связанные с РФ, угрожают Норвегии меньше всего, однако страна придерживается откровенного антироссийского курса, причем эта история длится еще со времен холодной войны. В те годы Осло находился на передовых позициях в рамках оказания давления на Советский Союз со стороны Соединенных Штатов, однако и после окончания эпохального противостояния ничего особо не изменилось. Власти Норвегии с воодушевлением позволили Вашингтону расположить на территории страны радиолокационные станции, а также проводили политику притеснения российских рыболовов. Кроме того, норвежцы участвуют в военных учениях вместе с американскими силами и размещают у себя бомбардировщики ВВС США, которые могут угрожать России.

Причиной антироссийских взглядов Осло являются виды на Шпицберген, который они надеются получить в случае вооруженного конфликта между РФ и НАТО. Кроме того, дорога в мир большой политики на международной арене на Западе открывается только тем, кто преуспел в русофобии.

Норвежское руководство попросту не понимает, чем может обернуться для страны война с РФ. Однако в Осло приняли решение о необходимости модернизации подводного флота, который был в годы холодной войны серьезной проблемой для ВМФ СССР. Как и в былые времена, строительством новых неядерных субмарин займется Германия. Согласно планам Норвегии, всего будет приобретено четыре дизель-электрические подводные лодки, что недостаточно для защиты своих берегов, однако такого количества вполне хватит для осуществления атак на более шумные подлодки на выходе из мест базирования.

Ранее эксперты из Соединенных Штатов рассказали, почему российские подлодки типа «Антей» представляют серьезную угрозу для американских авианосцев.