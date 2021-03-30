Победившие в «Большой перемене» школьники из Кирова пообщались с Путиным

Киров, 30 марта. Второй сезон «Большой перемены» стартовал 26 марта. В нем приняли участие и кировские школьники. Победителям прошлых лет удалось пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кировские школьники рассказали главе российского государства о новых направлениях конкурса «Большая перемена», которые удастся реализовать в этом году. Один из победителей 2020 года учится в Вятской гуманитарной гимназии. Он предложил создать в РФ специальный конкурс для студентов, который бы поддерживал их инициативы.

«Не хочется, чтобы этот по-настоящему сказочный конкурс «Большая перемена» уходил из моей жизни и из жизни других выпускников», — цитирует школьника «Кировская правда».

В прошлом году финал конкурса «Большая перемена» прошел в Артеке. Владимир Путин общался с победителями по видеосвязи. Президент РФ не смог посетить мероприятие лично из-за ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции.