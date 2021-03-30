Путин заявил о попытках зарубежных сил перенести собственные проблемы в РФ

Москва, 30 марта. Зарубежные силы пытались перенести собственные проблемы на территорию России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, нельзя мириться с ситуацией, когда люди переносят проблемы в своих странах на территорию России. Подобные попытки со стороны иностранных государств пресекались властями РФ и будут пресекаться в дальнейшем, заверил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что укрепление общероссийской гражданской идентичности крайне важно для России. Он добавил, что в РФ не допустят провокаций на национальной и религиозной почве.