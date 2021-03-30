Юрист объяснил, что жилищные инспекции обязаны выявлять мошенников среди УК

Председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил причины отказа жилищных инспекций проверять подлинность подписей собственников квартир.

Кронин отметил, что случаи, когда в жилинспекции поступают фальшивые протоколы собраний жильцов многоквартирных домов, в РФ — явление нередкое. Зачастую люди не имеют понятия, что сменили УК, поскольку в жилинспекцию поступают фальсифицированные бюллетени.

«Необходимо менять законодательство в вопросах лицензирования. Ведь кому передали лицензирование управления многоквартирными домами? Жилищной инспекции. Если посмотреть положение о жилищной инспекции, то у нее есть право проверять законность проведения собраний, бюллетени и так далее. Но они этим правом не пользуются, потому что с 2015 года, когда ввели лицензирование, жилищной инспекции придали несвойственные ей функции», — заявил Крохин.

Так, по его словам, если раньше жилинспекция любого города занималась техническим состоянием домов, подготовкой к зимней эксплуатации, то сейчас появился более выгодный участок работы — выдача и отзыв лицензий по управлению многоквартирными домами. Это более привлекательная деятельность, чем проверка фальсифицированных бюллетеней.

«Называется — пустили козла в огород. Сегодня самые коррумпированные инспекции на территории РФ — это, как правило, органы жилищного надзора, потому что от них зависит, будете ли вы управлять домами или нет. Когда им выгодно, они говорят, что не имеют право проверять, было ли собрание или нет. Однако в пункте 9 и 10 регламента органов жилищного надзора говорится, что они обязаны проверить легитимность собрания. Но им это не интересно», — высказал свое мнение Крохин.

Крохин отметил, что «у жилинспекции появляются полномочия проверок, если она хочет выгнать с рынка порядочную управляющую компанию или ТСЖ». В этих случаях, по его словам, без предупреждения проводятся разнообразные проверки и выявляются нарушения, независимо от их наличия.

Ранее в материале ФАН председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что при выявлении коррупционных преступлений стоит прежде всего обращать внимание на такие сферы, как ЖКХ, медицина, государственные подряды и госзакупки.