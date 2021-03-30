Разработан способ восстановления нервных клеток

Москва, 30 марта. Способ восстановления поврежденных нервов изобрели российские ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

Специалисты создали специальную подложку для выращивания поврежденных нервных отростков — аксонов. Они отвечают за пересылку сигналов от нервных окончаний другим клеткам и формируют команды от мозга органам.

Повреждение аксенов случается из-за болезней или травм, это приводит к сбою в работе всего организма. Исправить поврежденные нейроны можно операционным путем, но эта процедура не всегда проходит успешно.

Ученые разработали синтетические трансплантаты, которые послужат соединительным звеном между здоровыми и поврежденными нервными клетками. Благодаря этому произойдет быстрое восстановление нервных путей.

Петербургские ученые обнаружили соединение, блокирующее процессы, которые разрушают головной мозг человека. Производное от гидрокортизона вещество предотвращает гибель нервных клеток и не оказывает негативного влияния на нормальную функцию белков.