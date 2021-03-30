«Над этим можно смеяться»: политолог об обвинениях США в сторону России

Соединенные Штаты Америки по сей день безуспешно продолжают обвинять Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Голословные заявления не подкрепляются никакими фактами и аргументами.

Так, когда специальный прокурор Роберт Мюллер понял, что не сможет доказать подозрения о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией, он благополучно ушел в отставку.

Политолог Евгений Сатановский поделился мнением с ФАН по поводу этой ситуации.

«Совершенно не имеет смысла обсуждать это, хотят — пускай обвиняют. Можно обвинять даже в том, что Колумб открыл Америку или что северяне выиграли гражданскую войну. Если какое-нибудь государство хочет испортить отношения с другим, оно начинает агитационно-пропагандистскую кампанию против него. Смысл ее известен только тем, кто это придумал», — рассказала собеседник агентства.

Политолог отметил, что этот конфликт может не закончиться никогда и существовать, пока существует Америка и Россия.

«Над этим безусловно нужно смеяться, отмечать, но всерьез тратить на это время не стоит», — резюмировал эксперт.

Ранее депутат Госдумы объяснил, почему США не готовы отказываться от «лживых аргументов».