Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за весеннего паводка

Иркустк, 30 марта. Почти 90 населенных пунктов в 11 районах Приангарья находятся в зоне риска весеннего подтопления. Для устранения последствий таяния снега проводятся профилактические работы.

Мэр города Руслан Болотов провел оперативное совещание, в рамках которого дал указание ввести круглосуточный мониторинг уровня воды во всех реках города, расчищать их русла и водостоки, при необходимости откачивать воду.

Он отметил, что все службы должны подготовиться к экстренному принятию мер по предотвращению последствий возможного паводка. В настоящее время часть садоводств оказались подтоплены из-за таяния снега. По данным МЧС, вода пока не попала в жилые помещения, поэтому жители отказались от эвакуации.

Паводок грозит и жителям Саратовской области, сообщал ФАН. Более семи тысяч домов могут оказаться в зоне риска из-за таяния снегов.