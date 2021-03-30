Два слона в Таиланде помогли друг другу выбраться из ямы. ФАН-ТВ

Житель тайской провинции Районг имел удовольствие наблюдать удивительную картину: два слона, застрявшие в яме с грязью, помогали друг другу выбраться из западни.

Чуть более упитанный самец никак не мог закинуть заднюю ногу за край ямы и подтянуть за ней свое туловище — его подруга решила эту проблему, подтолкнув товарища по несчастью головой. После чего последовала его примеру и сама выбралась из ямы.

«Эти два слона раньше играли в этом саду, сегодня я почти час наблюдал, как они помогают друг другу. Было удивительно, как они общались между собой, казалось, они рассказывали друг другу, как лучше всего выбраться», — рассказал местный житель, наблюдавший за слонами.

После успешного освобождения из заточения животные обменялись победоносными кличами и удалились по своим слоновьим делам.