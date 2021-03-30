Парламент Китая единогласно проголосовал за проект избирательной реформы в Гонконге

Пекин, 30 марта. Члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали в поддержку проекта реформы избирательной системы.

Как сообщает газета South China Morning Post, против поправок к приложениям I и II никто не высказался. Поддержали проект все 167 депутатов. Власти оставили в местном Заксобрании 20 мест для депутатов. Их будут избирать прямым голосованием в территориальных округах. Коллегия выборщиков распределит наибольшее число мандатов — 40. Также еще 30 депутатов выдвинут от отраслевых сообществ.

Таким образом, представители ВСНП стремятся исключить ситуацию, когда продемократический блок может получить треть мест. Для права вето необходим 31 голос в парламенте, численность которого теперь увеличилась.

На ежегодной сессии ВСНП 11 марта была одобрена резолюция о разработке советующего закона. Реформа направлена на то, чтобы закрыть «лазейку для антикитайских элементов».

Ранее стало известно о намерении Китая усилить военное присутствие в Южно-Китайском море.