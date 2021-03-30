Глава «Жилищного союза»: На рынке не осталось независимых управляющих компаний

Санкт-Петербург, 30 марта. Бороться с коррумпированными управляющими компаниями (УК) можно, развивая конкуренцию, заявил председатель НП «Жилищный союз», член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Константин Крохин считает, что органы жилищного надзора, а также правоохранительные органы, в чьи обязанности входит проверка фальсификации бюллетеней якобы проведенных собраний по переходу из одной УК в другую, не хотят этим заниматься, потому что придется привлекать к ответственности авторитетные компании.

«На рынке не осталось независимых управляющих компаний. Они или государственные, или частные, принадлежащие, например, начальнику какой-либо жилинспекции. Чтобы не брать взятки напрямую, такие начальники создают свои компании и становятся частью рынка. Когда в ваш дом приходит такая компания, победить ее крайне сложно. За ними стоит полиция, органы жилинспекции, а пойти в суд равносильно посылу на три буквы. Через полтора года разбирательств на заседаниях никакого результата не будет», — высказал неоднозначное мнение Крохин.

Крохин считает, что для борьбы с недобросовестными УК нужно развивать конкуренцию, как это было заложено в Жилищном кодексе в 2005 году. По его мнению, необходимо дать возможность малому и среднему бизнесу, а также индивидуальным предпринимателям управлять домами и исключить монополизацию рынка ЖКХ.

«Произошло сращивание преступников, которые подделывают протоколы собраний собственников, с органами жилищного надзора. Это сращивание надо разорвать, отобрав функции лицензирования у жилищных инспекций. И тогда через пару лет порядок будет наведен. Нужно активнее привлекать к работе граждан, жесточайшим образом пресекать фальсификации», — заявил Крохин.

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