Панайотов в образе Софии Ротару чуть не рухнул в обморок на шоу «Точь-в-точь»

Москва, 30 марта. Певец Александр Панайотов едва не потерял сознание во время съемок выпуска «Точь-в-точь» на Первом канале. Ему стало плохо из-за парика, который нужен был для образа Софии Ротару.

В феврале стартовал пятый сезон одного из самых популярных музыкальных шоу «Точь-в-точь». Одним из участников проекта стал певец Александр Панайотов. Он примерил на себя образы Александра Градского, Элвиса Пресли, Джорджа Майкла, Муслима Магомаева, однако самым сложным перевоплощением для него оказалась София Ротару.

Панайотов стал гостем программы «Вечерний Ургант», где рассказал о сложностях на съемках выпуска в образе известной певицы. По его словам, он чуть не упал в обморок прямо во время выступления на сцене из-за ужасного парика. Оказалось, гримеры перестарались и слишком сильно его затянули.

«Это был образ Софии Михайловны Ротару. Мало того, что это платье в пол, парик — ветродуем, он постоянно залетал в ногти, которые потом отваливались. Это был адски тугой парик. Они мне затянули его так, что кровь перестала поступать к мозгу. Как раз перед выходом ножки подкосились. Реально стало плохо», — пожаловался Панайотов.

Шоу «Точь-в-точь» запоминается зрителям яркими номерами участников. Недавно певица Дарья Антонюк не смогла сдержать слезы, когда исполняла песню Анны Герман «Один раз в год сады цветут».