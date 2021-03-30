Онищенко назвал слабое место версии США о «сбежавшем» из лаборатории в Китае COVID-19

Депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко назвал лукавой попытку экс-главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберта Рэдфилда вновь запустить версию, что начавшаяся в Китае пандемия COVID-19 имеет лабораторное происхождение. Версию, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане Рэдфилд озвучил в интервью CNN. Отметим, по данным СМИ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), готовящая доклад по итогам визита группы экспертов в Ухань, считает такую версию крайне маловероятной. Наиболее вероятной причиной возникновения пандемии ученые считают передачу коронавируса SARS-CoV-2 человеку от летучих мышей через животное-посредника.

Первого зампреда комитета Госдумы, доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко настораживает, что версию о лабораторной утечке вируса вновь реанимировал человек достаточно информированный — бывший глава CDC при 44-м президенте США Дональде Трампе. По мнению Онищенко, поскольку должность главы CDC — является политической, заявление Рэдфилда также можно расценивать как политическое.

«Он профессиональный вирусолог, из научной семьи, кроме того одно время служил в армии США, работая в военном учреждении: Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Так что к мнению экс-главы CDC нельзя не прислушиваться, особенно, если учесть, что люди, занимающие такие должности, обычно говорят далеко не все, что знают. Но обращаю ваше внимание вот на что: в качестве «доказательства» лабораторного происхождения COVID-19 Рэдфилд приводит довод, что китайцы не допустили экспертов ВОЗ в лабораторию в Ухане. Но этот довод является лукавством: как я неоднократно говорил, механизма контроля соблюдения Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) просто не существует. И не существует его по вине США, которые под видом реакции на «биологическую атаку» в сентябре 2001 года, когда имела место рассылка боевых рецептур спор сибирской язвы из американской военной лаборатории, торпедировали создание такого механизма».

Так что аргумент Рэдфилда нельзя считать серьезным, отмечает Онищенко: в отсутствие юридически значимого механизма контроля соблюдения КБТО Китай не обязан кого бы то ни было вообще куда-либо пускать.

«По версии Рэдфилда, утечка коронавируса из китайской лаборатории была непреднамеренной: это его утверждение по крайней мере логично, — говорит Онищенко. — Трудно представать, чтобы какая-то страна начала сама против себя использовать биологические боевые рецептуры, хотя, как мы помним, в США такое имело место. Кстати, с заявлением экс-главы CDC, что вспышка COVID-19 началась раньше, чем это было зафиксировано в Ухане, я в принципе согласен. Отмечу, все заявления на эту тему Трампа, что дескать вирус «ускользнул» из китайской лаборатории, были явно с голоса Рэдфилда».

Когда специалист такого высокого уровня как Рэдфилд продолжает ставить под сомнение естественность происхождения коронавируса, от этого мнения уже не отмахнешься, говорит Онищенко.

«Но, если бы он добросовестно пытался разобраться в этой проблеме, он бы не обвинял голословно Китай. Он бы в первую очередь ратовал бы за создание действенного признанного всеми странами механизма контроля соблюдения КБТО, но этого, как мы видим, не происходит. А тем временем американские военные лаборатории растут как грибы вокруг России, и мы не можем на это не реагировать — это очень серьезный симптом. Если же вернуться к уханьским событиям, отмечу: я остаюсь при глубоком убеждении, что пандемия не связана ни со случайным, ни тем более с преднамеренным использованием боевой рецептуры вирусов. На такое могли пойти только сами американцы, как это было в 2001 году», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее ФАН опубликовал большое расследование, в котором доказывается, что версия о появлении именно в США коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19, имеет достаточно серьезные основания. Актуальная информация, касающаяся пандемии COVID-19, представлена в инфографике ФАН.