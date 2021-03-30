Актриса Ирина Горбачева случайно показала обручальное кольцо

Москва, 30 марта. Звезда сериала «Чики» и фильма «Аритмия» Ирина Горбачева в одном из видео, которое опубликовала в Instagram в разделе Stories, случайно засветила обручальное кольцо.

Актриса встречается с украинским музыкантом, экс-солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Фанаты начали подозревать об их романе еще летом прошлого года. В соцсетях звезды трогательно поздравляли друг друга с днем рождения и выложили совместные снимки с отпуска.

Пара подтвердила свои отношения только в декабре. Ирина Горбачева появилась вместе с Савлеповым на церемонии вручения Третьей национальной премии в области веб-индустрии.

«Да, Антон мой парень. Мы живем с ним на две страны. С Антоном интересно, я доверяю его вкусу», — рассказала позже звезда.

Теперь же у поклонников есть основания предполагать, что отношения Горбачевой и Савлепова стали куда серьезнее. На одном из последних видео в Instagram они заметили на безымянном пальце кольцо и решили, что пара тайно обручилась.

Горбачева не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому предположения фанатов вполне могут оказаться правдой. Так, звезда долгое время скрывала развод с актером Григорием Калининым. Они состояли в отношениях около восьми лет, а три года прожили в официальном браке.

Не так давно звезда «Гардемаринов» Сергей Жигунов сообщил о женитьбе снимком с обручальным кольцом. Он не стал делать официальных заявлений, однако поклонники сразу же поняли, что его избранницей стала журналистка, которую в Сети называют «копией Заворотнюк».