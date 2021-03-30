Столтенберг указал на исчезновение «красных линий» в общении с Россией

Брюссель, 30 марта. НАТО оставляет за собой право вступить в конфликт с Россией по любому предлогу, следует из слов генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Некоторое время назад Столтенберг объявил о готовности соблюдать положения статьи 5 устава Североатлантического альянса. Он собирается следовать протоколу в случае возникновения любой «угрозы» со стороны России, даже не военной. Генсек НАТО не уточнил, какого именно рода должны быть «не военные угрозы» для организации.

Столтенберг косвенно заявил об исчезновении «красных линий» в отношениях с Москвой. Расплывчатость слов о «не военных угрозах» позволяет широко трактовать ст. 5 устава НАТО. Альянс уже пытался приписать РФ кибернетические атаки и даже якобы нежелание Москвы идти на контакт с Брюсселем.

Сенатор Владимир Джабаров ранее прокомментировал заявление Столтенберга о российской «агрессии». Также Россия ответила на заход кораблей НАТО в Черное море учениями в Арктике, передает «Царьград».