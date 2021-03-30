Звезда «Уральских пельменей» Рожков раскрыл секрет счастливого брака

Москва, 30 марта. Звезда шоу «Уральские пельмени» и бывший КВНщик Андрей Рожков высказался о счастье в браке, разводах и кризисе среднего возраста.

Актер, сценарист и телеведущий в прошлом году отметил крупную годовщину — 20 лет со дня свадьбы. А 28 марта этого года ему самому исполнилось 50 лет. По словам Рожкова, несколько лет назад он начал терзаться внутренними сомнениями.

«Мне кажется, это переломный момент для всех мужчин. У меня все четко, по классике: в 30 [лет] женился, в 40 [лет] начал осознавать, что глава семьи, и ближе к 50 [годам] успокоился и понял, что все хорошо», — поделился артист.

Секрет счастливого брака Рожкова состоит, как оказалось, в его частом отсутствии из-за гастролей. Актер и его супруга Эльвира растят троих сыновей: Семена, Петра и Макара. Детей бывший КВНщик считает «семейным цементом».

«Меня спасало и спасает то, что я часто бываю на гастролях, уезжаю, как моряк, на неделю-две. И они без меня отдыхают, и я успеваю соскучиться, приезжаю с новыми ощущениями и с новой любовью», — рассказал он.

Многие друзья Рожкова столкнулись с проблемами в браке и развелись. Сам он не видит в этом никаких положительных моментов, передает E1.ru.

Телеведущая Елена Малышева считает, что секрет крепкого брака состоит в умении понять и простить партнера. Более 30 лет она прожила в браке с профессором Игорем Малышевым.