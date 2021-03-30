Владимир Путин рассказал, что для России важнее всего

Москва, 30 марта. Укрепление общероссийской гражданской идентичности крайне важно для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Глава государства в контексте рассуждения о проблемах, которые возникают у некоторых стран, напомнил о важности укрепления общероссийской гражданской идентичности.

«Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны. Для любой страны!» — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в некоторых странах для обострения обстановки используют национальную и религиозную нетерпимость, но в РФ таких провокаций не допустят.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил важную роль Путина в урегулировании ситуации в Карабахе. По его словам, российский президент внес огромный вклад в мирное разрешение конфликта в НКР.