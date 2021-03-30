Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок Вяльбе и члена сборной Мальцева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев бурно отреагировал на критику в свой адрес со стороны президента Федерации лыжных гонок, трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе и члена сборной России по лыжным гонкам, серебряного призера чемпионата мира — 2021 Артема Мальцева.

Мальцев в интервью «Спорт-Экспресс» признался, что не следит за деятельностью Дмитрия Губерниева и не обращает на него внимания, но отметил, что комментатор «любит хайпить на негативе». Елена Вяльбе в беседе с «Матч ТВ» назвала Губерниева «базарной бабой» и призналась, что не общается с ним и не хочет больше с ним контактировать.

Ответ комментатора не заставил себя ждать. В своем канале в Telegram Губерниев в своей манере прокомментировал слова обидчиков.

«Ух, Лена Вяльбе! Совсем ничего не читает, не знает и не комментирует! Ребята, купите даме семечки...» — оскорбил ее комментатор.

Мальцеву он дал понять, что популярностью лыжник, в отличие от него, не пользуется, и если бы не Губерниев, то на спортсмена совсем бы никто не обращал внимания.

«Артем понимает — если он про меня не скажет, никто про него ничего не напишет...» — считает Губерниев.

Большинство подписчиков комментатора встали на сторону Елены Вяльбе, отметив грамотные и правильные слова главы российских лыж.

«Молодец какая... Правильно говорит», — отметил один.

«Дама — великая, а Губерниев — базарная!» — подчеркнул другой.

«Елена Валерьевна, вам респект. Попали прямо в точку. Держите этого балабола подальше от спортсменов», — посоветовал третий.

«У Дмитрия одна забота — чтобы его рейтинги росли. Не лыж, не биатлона, а лично его», — заметили читатели.

Но нашлись и те, кто вступились за комментатора и признались в неуважении к Вяльбе.

«Извините, но для меня Вяльбе, судя по ее высказываниям, очень похожа на базарную бабу. Ей не дает покоя профессионализм и умение Дмитрия интересно освещать спортивные соревнования», — предположил один из поклонников Губерниева.

«Разочаровалась в Вяльбе после ЧМ. Я за Губерниева», — высказалась подписчица.

Конфликт Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева продолжается уже несколько лет. На чемпионате мира 2021 года глава Федерации лыжных гонок России отказалась общаться с комментатором.