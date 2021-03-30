Курс Санду на Европу не повлияет на сотрудничество РФ и Молдавии

Москва, 30 марта. Контакты России и Молдавии не прекращаются, несмотря на то, что новый президент республики Майя Санду делает упор на евроинтеграцию, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью он отметил, что Санду меньше привержена идеям развития российско-молдавских отношений. Несмотря на этот факт, сотрудничество между странами продолжается.

«Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией», — сказал Песков.

В рамках интервью пресс-секретарь президента ответил на вопрос, с какими странами у России остаются хорошие отношения. По мнению Дмитрия Пескова, к ним можно отнести весь бывший Советский Союз, исключая Грузию, Украину и страны Балтии. Также сотрудничество развивается и с рядом европейских государств. Представитель Кремля напомнил и об Африке, страны которой нацелены на плодотворные отношения с Россией. На это указывает и прошедший саммит Россия — Африка.

Важную роль президента России Владимира Путина в урегулировании ситуации в Карабахе должны помнить все. Такое заявление ранее сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.