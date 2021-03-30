Аналитики выяснили, сколько россиян смеются над несмешными шутками начальства

Москва, 30 марта. Российские аналитики выяснили, смеются ли россияне над шутками своего начальства. Результаты опроса обнародовал сервис SuperJob.

В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 339 населенных пунктов РФ. Большинство россиян готовы посмеяться над несмешной шуткой друзей, родителей или детей. Тех, кто готов оценить несмешной выпад начальства, существенно меньше. Аналитики насчитали лишь 8% таких респондентов. Большинство опрошенных не считают, что таким способом можно завоевать расположение руководства.

Чаще всего изобразить смех в ответ на шутку начальства готовы россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Что касается тех сотрудников, которые поддерживают юмористические выпады коллег, их насчитывает чуть больше — 10%, следует из опроса сервиса SuperJob.

В последние несколько лет россияне намного реже разыгрывают коллег в День смеха. В 2012 году таких сотрудников насчитывалось 28%. Сейчас — только 16%. Чаще всего объектами розыгрышей становятся мужчины, отмечают российские аналитики.