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Минздрав допустил третью волну коронавируса в России

Минздрав допустил третью волну коронавируса в России

Москва, 30 марта. Показатели заболеваемости коронавирусом в России говорят о возможной третьей волне заболевания. Такое заявление сделала замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова.

Вторая волна коронавируса в России захватила начало 2021 года, с сожалением констатировала замминистра. Распространение заболевания может ускориться в ближайшие месяцы, предупреждают специалисты.

Соблюдение ограничительных мер по COVID-19 и массовая вакцинация позволят россиянам избежать новых пиков заболевания коронавирусом. Прививка от заболевания доступна всем жителям России без медицинских противопоказаний.

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