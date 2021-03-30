Минздрав допустил третью волну коронавируса в России

Москва, 30 марта. Показатели заболеваемости коронавирусом в России говорят о возможной третьей волне заболевания. Такое заявление сделала замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова.

Вторая волна коронавируса в России захватила начало 2021 года, с сожалением констатировала замминистра. Распространение заболевания может ускориться в ближайшие месяцы, предупреждают специалисты.

Соблюдение ограничительных мер по COVID-19 и массовая вакцинация позволят россиянам избежать новых пиков заболевания коронавирусом. Прививка от заболевания доступна всем жителям России без медицинских противопоказаний.