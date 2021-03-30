Аналитики отметили укрепление рубля на фоне разногласий в США

В США есть разногласия насчет санкций против России, что позитивно сказывается на курсе отечественной валюты, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, колебания нефти затухают перед заседанием ОПЕК+. Нефть с самого утра торгуется с уровня 64,70 долларов за баррель, затем цена падала до 63, потом снова — 65. Сегодня пройдет заседание технического комитета перед основным, которое состоится 1 апреля.

Есть информация, что Саудовская Аравия, Россия и другие страны могут поддержать продление сохранения текущего уровня добычи нефти. Однако есть опасения на рынке. Они связаны с тем, что текущая цена уже учитывает решение ОПЕК+.

«Как бы не повторилась ситуация, которая сложилась в апреле прошлого года. Тогда было принято решение о рекордных сокращениях, и в моменте цена на нефть стрельнула вверх, а потом, соответственно, понеслась вниз. Это, конечно, был разгар пандемии, но, с другой стороны, сейчас у нас разгар третьей волны в Европе. По факту решения рынок может прийти к выводу, что в целом состояние нефтяного рынка неустойчивое», — пояснили аналитики.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению аналитиков, колебания рубля постепенно затухают. При этом он пытается укрепляться. Граница в 75 была пробита рублем вниз. Постепенно колебания снижаются — отечественная валюта стабилизируется. В то же время доллар ослабляется.

«Сегодня рубль в диапазоне 75,40–75,60. Плюс в США есть разногласия насчет санкций против России. К единому мнению, какими должны быть ограничительные меры, американская элита прийти не может. В этих условиях рубль постепенно начинает обратное движение, учитывая, что цены на нефть остаются достаточно высокими. Чем дольше нет конкретики по санкциям, тем больше рубль укрепляется. Но с некоторой опаской», — рассказали аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.