Баранец: экспортные успехи российских С-400 не на шутку тревожат США

Москва, 30 марта. США беспокоятся из-за популярности эффективных комплексов С-400, поэтому Вашингтон готов идти на любые методы борьбы, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Система С-400 «Триумф» является продвинутой платформой, которая способна работать в сетевом формате и поражать американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Ligntning II. При мгновенном обмене информацией между комплексами противовоздушной обороны теряется всякий смысл технологий «стелс» на самолетах, уверен Баранец.

«Конечно, американских генералов очень злит то, что такие системы стоят на вооружении Китая, с которыми у США натянутые отношения. Но Вашингтон вводит санкции за приобретение С-400 даже против собственных союзников», — заметил он.

Вашингтон наказывает и союзников за покупку российского оружия, передает «Комсомольская правда». Такой инцидент произошел с Турцией, однако Анкара осталась довольна своим приобретением. Теперь настало время Индии, которая уже заключила контракт с Россией. Интерес к покупке ПВО С-400 уже высказали более десятка государств.

Военные эксперты из Китая ранее рассказали, почему С-400 защищает небо КНР. Аналитики из США также указали на беспокойство Вашингтона из-за российских ПВО, передает «Царьград».