Президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин сложил полномочия

Москва, 30 марта. Президент Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Владимир Лукин сложил полномочия из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Временно исполняющим обязанности президента ПКР назначен Павел Рожков. Также вице-президенты организации Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин покинули свои посты.

Ранее сообщалось, что Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по кикбоксингу. Турнир по единоборствам должен был состояться с 5 по 14 ноября 2021 года.