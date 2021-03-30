В «ЖКХ Контроле» объяснили высокую цену проверки счетчиков



Санкт-Петербург, 30 марта. В соцсетях активно обсуждается рост цен на проверку счетчиков. В Москве стоимость услуги превышает 1500 рублей, при этом сам счетчик в среднем стоит 500 рублей. С чем связаны высокие цены подобной услуги, как с этим бороться, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«И в палату, и в «ЖКХ Контроль» приходит большое количество обращений, связанных с резким ростом цен на процедуру проверки приборов учета. Разные компании по-разному осуществляют данную процедуру. Одни снимают и демонтируют счетчики, а проверку проводят у себя с использованием аппаратуры, а другие просто выдают бумажку о проверке», — рассказала Светлана Разворотнева.

Однако, по ее словам, есть логическое объяснение росту стоимости проверки счетчиков. Так, в 2020 году был введен мораторий на проверку счетчиков. Согласно постановлению Правительства РФ, пользователи могли эксплуатировать приборы учета без их проверки, если срок самой проверки пришелся на апрель — декабрь 2020 года.

Отметим, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №424 приостановлено действие п.81(12) Правил №354 (счетчик, не прошедший поверку, считается вышедшим из строя). Эта мера введена по всей территории России на срок с 6 апреля (дата официального опубликования постановления) и до 1 января 2021 года.

«С одной стороны, возник ажиотажный спрос на проверку счетчиков, а с другой — компании, которые занимались проверкой счетчиков, в 2020 году сидели практически без работы, поэтому сейчас пытаются наверстать упущенное», — объяснила эксперт.

Она также сообщила, что сама лично написала обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить наличие факта сговора.

«Проверка счетчиков — это свободный рынок. Если цена выросла у всех и сразу, то это вызывает определенную настороженность. Вместе с тем данная процедура не регулируется государством. То есть нельзя проверить, сколько стоит данная услуга на самом деле. Это должен отрегулировать рынок. Но если на всем рынке резко повысил цены, то это предмет внимания для соответствующих органов», — подчеркнула Светлана Разворотнева.

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