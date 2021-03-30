Пелагея похвасталась подтянутой фигурой в облегающем костюме

Москва, 30 марта. Певица Пелагея продемонстрировала фанатам на видео, как готовится к предстоящим концертам «и душой, и телом».
Звезде предстоит тур по России, в рамках которого она исполнит полюбившиеся поклонникам хиты.
«Все эти песни любимые споем, готовьте свои голоса», — призвала она фанатов в Instagram.
Выступления требуют от певицы особой подготовки, для которой она использует старославянский тренажер. Принцип действия массивного устройства Пелагея показала в новом посте и заодно похвасталась подтянутой фигурой в облегающем костюме.
Восхищенные подписчики отметили в комментариях, что Пелагея с каждым месяцем становится все краше и краше. Они поблагодарили звезду за мотивацию и удивились, насколько необычным выглядит тренажер на кадрах ролика.
«Поля! Вы красотка, глаз не оторвать!!»;
«У Пелагеи все супер: и голос, и фигура»;
«Классный тренажер! Пелагея — молодец!!!»;
«После такого и в космос можно…» — откликнулись фанаты.
Отличной физической формой похвасталась ранее актриса Кристина Асмус. Перед камерой она выполнила непростой акробатический трюк.