Пелагея похвасталась подтянутой фигурой в облегающем костюме

Москва, 30 марта. Певица Пелагея продемонстрировала фанатам на видео, как готовится к предстоящим концертам «и душой, и телом».

Звезде предстоит тур по России, в рамках которого она исполнит полюбившиеся поклонникам хиты.

«Все эти песни любимые споем, готовьте свои голоса», — призвала она фанатов в Instagram.

Выступления требуют от певицы особой подготовки, для которой она использует старославянский тренажер. Принцип действия массивного устройства Пелагея показала в новом посте и заодно похвасталась подтянутой фигурой в облегающем костюме.

Восхищенные подписчики отметили в комментариях, что Пелагея с каждым месяцем становится все краше и краше. Они поблагодарили звезду за мотивацию и удивились, насколько необычным выглядит тренажер на кадрах ролика.

«Поля! Вы красотка, глаз не оторвать!!»; «У Пелагеи все супер: и голос, и фигура»; «Классный тренажер! Пелагея — молодец!!!»; «После такого и в космос можно…» — откликнулись фанаты.

Отличной физической формой похвасталась ранее актриса Кристина Асмус. Перед камерой она выполнила непростой акробатический трюк.