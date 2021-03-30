Начальник Генштаба ВС Белоруссии приедет с визитом в Москву 30–31 марта

Москва, 30 марта. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич 30–31 марта с рабочим визитом посетит Москву.

Об этом информирует министерство обороны республики.

«30–31 марта начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич с рабочим визитом посетит Москву», — отмечается в сообщении.

Согласно информации военного ведомства, в ходе визита запланированы переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым. Стороны планируют обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел деловую встречу со своим коллегой из Узбекистана Шухратом Халмухамедовым в Москве.