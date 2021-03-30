Михаил Боярский поделился воспоминаниями о Людмиле Гурченко

Москва, 30 марта. Ровно 10 лет назад скончалась великая актриса Людмила Гурченко. Ее коллега по съемочной площадке в фильме «Мама» Михаил Боярский поделился с ФАН воспоминаниями о знаменитой подруге.

Давно сыгранные Гурченко роли продолжают радовать телезрителей, а ее бархатный голос все еще завораживает. Жизнь актрисы была похожа на американские горки — постоянные взлеты и падения, шесть браков, сотни разбитых мужских сердец.

Михаил Боярский долгие годы близко дружил с Гурченко. Он никогда не скрывал, что восхищается ее творчеством. Корреспонденту ФАН актер признался, что в телефонном разговоре не перечислить всех приятных воспоминаний о выдающейся артистке.

«Она слишком замечательный человек. Мне повезло, что я довольно долго был связан с ней творческими узами. О ней у меня только самые светлые воспоминания», — емко прокомментировал народный артист РСФСР.

Ранее ФАН составил топ-5 выдающихся ролей примадонны советского кино Людмилы Гурченко.