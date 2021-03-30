Администрация Кузбасса ответила на вопросы жителей о стоимости бензина

Кемерово, 30 марта. Сотрудники Региональной энергетической комиссии (РЭК) прокомментировали вопрос жительницы Кузбасса о росте цен на топливо, который она оставила в одной из социальных сетей.

Свой вопрос женщина задала на страничке губернатора Кузбасса, где ей ответил официальный Instagram-аккаунт РЭК. Служащие ведомства объяснили, что правительство Кемеровской области не регулирует цены на топливо. Честность ценообразования контролирует Федеральная антимонопольная служба России.

«По данным Кемеровостата, рост розничных цен на бензин марки АИ-92 в марте текущего года по сравнению с январем составил 2,4%. По данным мониторинга, цены на бензин в Кузбассе по сравнению с соседними регионами находятся на среднем уровне», — цитирует работников РЭК «Сибдепо».

Также они привели примеры стоимости топлива в других городах. Схожий уровень оказался в Барнауле, а в Томске, Новосибирске и Красноярске цены держатся на более высоком уровне.

Заместитель главы ФАС Виталий Королев ранее заверил, что резкого роста цен на бензин и дизтопливо в России не ожидается. По его словам, принимаются все необходимые меры в регионах, ведомство держит на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму.