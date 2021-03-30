В Совфеде назвали три причины снижения числа абортов в России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал причину снижения количества абортов в России почти на 40% за последние пять лет. Сенатор отметил в комментарии ФАН, что снижение числа абортов можно считать успехом социальной политики и здравоохранения.

Во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%. Она отметила также, что имеются предпосылки и к дальнейшему снижению этого показателя. Голикова подчеркнула, что в то же время замедляются темпы снижения рождаемости.

По словам Рязанского, к сокращению числа абортов в России привели несколько факторов.

«Это можно считать успехом социальной политики и здравоохранения — тех структур, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Это стремление людей увеличивать свои семьи, несмотря на все трудности. Мне представляется, что все-таки люди становятся более подготовленными, более грамотными. Культура отношения к своему собственному здоровью, будущему детей – это показатель ориентации на будущее. Это сочетание социальной политики, здравоохранения и отношения людей», — заявил Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что принятые меры поддержки семей оказали существенное влияние — это и маткапитал, и пособия, и возможность переквалификации.

Ранее в России изменился порядок предоставления отпуска многодетным родителям. Работники, имеющие трех или более детей в возрасте до 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет. Ежегодно в России расширяются меры поддержки многодетных семей — появляются новые пособия, льготы на жилье, налоги, транспорт. ФАН рассказал, на какие льготы могут претендовать многодетные семьи.