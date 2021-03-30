Манижа представит песню Russian Woman в первом полуфинале Евровидения

Москва, 30 марта. Певица Манижа выступит в первом полуфинале международного музыкального конкурса «Евровидение» 18 мая. Об этом говорится на официальном сайте песенного соревнования.

Песню Russian Woman представительница России исполнит на смотре третьей. Вместе с ней выступят в первом полуфинале артисты из Украины, Швеции, Австралии, Ирландии и многих других стран.

«Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами принимающего вещателя и утвержден Мартином Остердалом, исполнительным директором Евровидения», — уточнили организаторы.

Евровидение в этом году пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа выиграла в отборе на международный конкурс 8 марта, когда в эфире Первого канала проводилось зрительское голосование.

Организаторы Евровидения ранее придумали, как избежать путаницы при определении гендерной принадлежности артистов. В анкетах участников появился особый пункт.