Евгений Петросян обрадовал подписчиков редким снимком из молодости

Москва, 30 марта. Известный юморист Евгений Петросян продолжает радовать своих поклонников архивными снимками. Вместе с очередным кадром артист эстрады предложил фанатам угадать его возраст на фото.

На своей странице в Instagram Петросян опубликовал черно-белый снимок, на котором предстал еще совсем юным. В то время будущий артист эстрады только начинал пробовать себя в драматических постановках. Как рассказал юморист, фотография была сделана во время работы над спектаклем «Доброго пути, Долорес», где он исполнил роль полицейского.

«Угадайте, сколько мне здесь лет», — предложил викторину Евгений Петросян.

Поклонники в комментариях принялись гадать. Варианты были самыми разными — от 17 до 40 лет. Многие фолловеры отметили, что Петросян в молодости был очень привлекательным молодым и харизматичным человеком. Оказалось, что юмористу на снимке всего 15 лет. Как сообщает «Вечерняя Москва», этот снимок ранее артист уже публиковал.

«Ой, какой! Я даже не узнала»; «Обаятельному полицейскому — 17»; «Молоденький совсем, но знаете, сейчас вы выглядите намного привлекательней», — оценили архивный кадр поклонники.

Сейчас 75-летний юморист продолжает свою сценическую карьеру. В прошлом году у Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился сын Ваган. Недавно жена артиста отреагировала на публикацию СМИ, сравнившего ее с персонажем детских повестей и мультфильмов старухой Шапокляк.