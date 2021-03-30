Фостен-Арканж Туадера принес присягу и заступил на пост президента ЦАР

Банги, 30 марта. Фостен-Арканж Туадера официально во второй раз стал президентом Центральноафриканской Республики. В ходе церемонии инаугурации политик принес присягу в здании Национальной Ассамблеи.

В официальной речи глава государства пообещал обеспечить торжество принципов законности и справедливости на всей территории страны, а также не допустить ошибок прошлого.

Кроме того, центральноафриканский лидер заявил, что основным направлением его деятельности будет работа над более инклюзивным обществом и открытой экономикой.



Согласно законам республики президент избирается сроком на пять лет. Впервые Фостен-Арканж Туадера стал главой государства в 2016 году. На выборах в декабре прошлого года жители страны проголосовали за его переизбрание. После опубликования итогов голосования Туадера обратился к соотечественникам с речью, в которой выразил благодарность за оказанное ему доверие и заверил, что все ответственные за преступления против народа ответят перед законом.